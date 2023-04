Ambulância pega fogo com paciente dentro na PA-151, em Igarapé-Miri

Uma ambulância que transportava uma paciente do município de Cametá, nordeste paraense, para Belém pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (10), na PA-151, na altura do município de Igarapé-Miri. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram alguns estouros e chamas consumindo o automóvel, que teve perda total. Apesar do susto, segundo a Prefeitura Municipal de Cametá, não houve feridos. O órgão também informou que os veículos estão com a manutenção em dia.

Um homem que passava pelo local filmo​​u o incêndio. Na gravação, é possível ouvir a voz de um segundo homem que diz que pegou uma carona e estava dentro do veículo, quando o fogo começou. “Eu vou de carona com ele. Estourou um negócio embaixo, aí nós paramos. Vai aquela senhora paciente que vai para Belém. Aí ele veio procurar atrás. Eu falei: ‘Olha, tá fumaçando aqui’. Aí nós tiramos um bocado das coisas”, declarou o homem.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao ocorrido. “Ambulância velha”, “O nome disso é falta de manutenção”, “Ontem ela passou fumaçando por mim, mas era muita fumaça”, “Carro velho pintado”, comentaram.

Por nota, a Prefeitura Municipal de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que “diante do problema, a equipe retirou, imediatamente, o paciente do veículo com segurança e não houve registro de feridos no acidente. Uma ambulância de Curuçambaba foi acionada para seguir com a viagem até Belém, sem nenhum dano aos ocupantes”. Ainda segundo a prefeitura, “todas as ambulâncias estão com as manutenções em dia. Uma investigação interna foi instaurada a fim de apurar as causas do ocorrido”.

A prefeitura não detalhou como o fogo foi controlado. A reportagem de O Liberal acionou o Corpo de Bombeiros para checar se alguma equipe atuou nesta ocorrência.