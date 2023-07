Aluno é intimado a depor após supostas ameaças de ataques à Ufra, em Tomé-Açu

​A Polícia Civil do Pará informou, nesta sexta-feira (30), que intimou um aluno da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), campus Tomé-Açu, nordeste do estado, a prestar esclarecimentos na delegacia da cidade depois de supostas ameaças de ataques à instituição. Segundo a PC, o rapaz foi ouvido e recebeu atendimento psicológico. Ele responderá por incitação ao crime, ameaça e falso alarme.​​

“Tendo em mente ‘forçar’ minha expulsão na UFRA e, após isso, ficar para a história com uma tomada de atitude, no qual será a solução de problemas”, escreveu o rapaz nas redes sociais recentemente.

Também nas redes, o aluno fazia publicações reclamando da vida e dizendo que ela não tinha mais sentido para ele, depois de alguns traumas vividos por ele. “Não tenho expectativa nem sonhos na minha vida, não se passa de sonhos. Passei fases bem complicadas, estarão para sempre em minha mente. Só conhece bem a dor, essas coisas o dono. Não me falem de sonhos e metas, porque comigo não cola”, dizia uma das publicações.

“O diabo está com controle total da minha alma e minha mente, não se pode superar. Quem devolverá todos os anos frustrantes da minha vida? Quem poderia voltar e diferenciá-los? Nada de importante/ interessante. Só tempo difícil, bem limitado e com injustiça dentro do período”, constava em outra.

O rapaz também compartilhava imagens de ataques já ocorridos no Brasil, além de fotos de cemitérios, cujas legendas diziam: “Do outro lado, é menos difícil que aqui. Que estejamos cientes”.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Ufra para solicitar um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno.