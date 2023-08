Altamira: PRF prende homem que escondia mais de 8 quilos de maconha em compartimento de veículo

Um homem sem identidade revelada foi preso, nesta sexta-feira (18), com 8 tabletes de maconha, totalizando 8,242 kg, escondidos em um compartimento oculto na carroceria do veículo que dirigia, no km 631 da BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará. A droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a prisão, o suspeito chegou a entrar em luta corporal com um dos policiais da equipe da PRF. Entretanto, ele não obteve êxito em sua fuga.

Por volta das 12h30, a equipe da PRF abordou um veículo Fiat/Strada, de cor branca, que trafegava pela rodovia em mau estado de conservação, sem a tampa traseira da carroceria e com o para-brisa trincado.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que trabalhava com venda de estofados para banco de veículos e que era natural da cidade de Quixabeira, na Bahia, mas que estava residindo no município de Marabá, no Pará. Afirmou também que teria passado pelos municípios de Medicilândia (PA) e Santarém (PA), para realizar vendas e, no momento da abordagem, estaria retornando para Marabá.

Considerando o mau estado de conservação do veículo, a equipe procedeu com a devida fiscalização. Ao notar que os policiais iriam verificar a carroceria, o condutor empreendeu fuga, correndo em direção à uma área de vegetação às margens da rodovia.

Após acompanhamento tático, a equipe da PRF conseguiu prender o homem, que resistiu à imobilização, mas foi logo contido. A PRF localizou em um compartimento oculto na carroceria do veículo, 8 tabletes de maconha. Um prejuízo estimado em mais de 17 mil reais para o crime organizado.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Altamira, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas e desobediência.