Agricultor que matou três pessoas da mesma família irá a júri popular em Santarém

Autor do crime conhecido como "Chacina de Paca", que ocorreu em uma comunidade entre os municípios de Belterra e Mojuí dos Campos, o agricultor Mauro Barrozo Braga irá a júri popular. A decisão de pronúncia foi proferida pelo juiz titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no oeste do Pará, nesta terça-feira (27).

Ele é acusado de assassinar três pessoas de uma mesma família: Douglas Boschetto de Paula, 12 anos, o pai Raimundo Silva de Paula, 43 anos, e o avô, Pedro Hélio Boschetto, de 63 anos. Além disso, o homem também teria tentado matar Luís Jorge Boschetto, cuja idade não foi revelada.

A audiência de custódia de instrução e julgamento do caso ocorreu de forma remota, no último dia 9 de setembro, com réu no preísdio, em uma sala do Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura. Durante a audiência, Mauro Barrozo permaneceu em silêncio.

Durante as alegações finais, o Ministério Público apontou a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e requereu a pronúncia de Mauro. Já a defesa do réu aptou por apresentar suas teses no plenário do júri.

O juiz titular da 3ª Vara, Gabriel Veloso, julgou procedente a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça e pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado. O juiz também negou que Mauro recorra em liberdade, mantendo-o em prisão preventiva, por conta da gravidade dos crimes cometidos.

O crime

Mauro Barrozo Braga é acusado de assassinar com tiros de espingarda cartucheira três pessoas em um crime ocorrido no dia 27 de maio de 2019, na Comunidade do Paca, na rodovia Santarém - Jabuti, localizada entre os municípios de Belterra e Mojuí dos Campos. Ele também teria tentado matar Luís Jorge Boschetto, cuja idade não foi revelada. O homem também é suspeito de matar o próprio filho, Manoel Barrozo, de 10 anos, cujo corpo foi encontrado nas matas na comunidade São Benedito, onde o acusado morava.

Mauro Barrozo está preso desde 6 de junho de 2019, após 11 dias de buscas. Segundo informações da Polícia Civil, o agricultor recebeu voz de prisão no momento em que desembarcava de um ônibus na rodovia Santarém-Cuiabá, na BR-163, em Santarém. No momento da prisão, ele estava acompanhado da mãe, Maria Barrozo Braga, e do filho, Daniel Barrozo.