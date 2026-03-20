Agricultor morre após árvore cair sobre carro de passeio na PA-238, em Colares

Um agricultor identificado como Osvaldo Leite Coutinho morreu em um grave acidente na noite de quinta-feira (19) na PA-238, no município de Colares, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, uma árvore caiu sobre o carro de passeio que a vítima conduzia. Tudo teria ocorrido durante uma forte chuva. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada.

De acordo com os relatos preliminares, a vítima não conseguiu evitar o impacto devido à rapidez com que ocorreu o tombamento da árvore na pista. Com a colisão, um dos galhos atingiu diretamente a região do peito do motorista, que morreu ainda no local.

A suspeita é de que a árvore tenha caído em decorrência das fortes chuvas e do vendaval que atingiram a região nas últimas horas de quinta-feira (19), o que pode ter contribuído para o acidente. Moradores acionaram homens do Corpo de Bombeiros, que realizaram o corte dos galhos.

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes, que irão investigar as circunstâncias do acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.