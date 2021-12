Agressor é preso por descumprir medida protetiva em Abaetetuba

Um agressor foi preso por descumprir uma medida protetiva de urgência contra uma ex-companheira, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

Segundo informou a PC, o indiciado está habituado a cometer crimes contra a mulher. O acusado, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, já respondeu anteriormente a procedimentos policiais por ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos no âmbito da Lei Maria da Penha.

Após tomar as medidas cabíveis, o acusado foi transferido para o sistema penitenciário e se encontra à disposição da justiça.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Disque-Denúncia 181, Centro Integrado de Operações 190 ou, ainda, pelo canal Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.