Agentes de trânsito presos por exigirem dinheiro de motorista com CNH vencida são soltos em Belém

Já estão em liberdade os dois agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) presos na última quinta-feira (8), em frente ao Aeroporto Internacional de Belém. Não há confirmação se os agentes foram soltos ainda na quinta ou nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal, que realizou a prisão com a Polícia Militar, os agentes foram flagrados exigindo suborno de um motorista abordado com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

O flagrante ocorreu por meio do circuito de câmeras de segurança do aeroporto, que captou a movimentação dos agentes da Semob na rotatória em frente ao terminal. Por volta das 16 horas, os agentes abordaram o condutor do veículo e exigiram dinheiro para não haver autuação.

As câmeras de monitoramento mostram quando a vítima entregou R$ 300 aos guardas de trânsito. Constatado o crime, agentes da PF fizeram a abordagem, com apoio da PM, e levaram os suspeitos para serem ouvidos.​

Decidida a competência da Polícia Civil para o crime de concussão, por ser em área externa do aeroporto, os presos foram levados à Seccional da Sacramenta, onde foram autuados em flagrante. A vítima confirmou estar com a CNH vencida e ceder ao ser exigido dinheiro para que fosse liberada.

Por meio de nota, a Semob informou que “repudia qualquer tipo de conduta que não condiz com os princípios que norteiam a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. “A autarquia comunica que vai tomar as medidas necessárias cabíveis, após a apuração dos fatos pela polícia”, comunicou.