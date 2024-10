Advogada denuncia agressão por policial civil na Delegacia do Acará

A advogada Márcia Giselly Oliveira usou as redes sociais para denunciar o tratamento agressivo do qual foi vítima na delegacia do Acará, no nordeste paraense. A agressão teria ocorrido na última sexta-feira (18), enquanto ela estava no exercício da profissão. Uma pessoa que acompanhava a advogada chegou a registrar alguns momentos do confronto entre Márcia e um policial que estava de plantão no local.

O vídeo mostra a advogada indignada diante da atitude do policial civil, que teria apreendido o seu telefone e se recusava a devolvê-lo. Em vários momentos ela pede a devolução do aparelho, sem ser atendida. "Me dá o meu celular, me dá o meu celular", repetia, enquanto pedia ajuda a outro policial civil, que não esboçou nenhuma ação no sentido de auxiliá-la.

Até que em determinado momento ela vai em direção ao policial que está com o telefone e chega a puxá-lo pela camisa. Ele reage e empurra a advogada.

Nas redes sociais, ela publicou o vídeo com a seguinte legenda: "Ontem, eu sendo advogada, fui agredida dentro da Delegacia do Acará, em pleno exercício da atividade jurisdicional com socos e chutes por um escrivão de polícia. Seu colega investigador se manteve omisso, mesmo eu pedindo socorro. Agradeço as mensagens que recebi de apoio de colegas, amigos, familiares", descreveu.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter um posicionamento diante da denúncia e saber que procedimentos serão adotados no caso. Até a publicação da matéria ainda não havia resposta da corporação. A redação de O Liberal permanece no aguardo de um retorno.