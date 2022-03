Adolescentes tentam atravessar a rua e são atingidas por motocicleta, no Benguí

​Um grave acidente de trânsito foi registrado, no final da tarde desta quarta-feira (2), na rua Ajax de Oliveira, bairro do Benguí, em Belém. Tudo foi gravado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do ocorrido.

O registro mostra quando duas adolescentes, que seriam irmãs, tentam atravessar a rua. Porém um ônibus da linha Benguí para, atrapalhando a visão do que poderia surgir pela frente do veículo. As mulheres prosseguem com a tentativa de atravessar a via e, neste momento, conforme mostram as imagens, são atingidas em cheio por uma motocicleta, cujo piloto, aparentemente, não conseguiu frear a tempo.

Com a batida, as duas jovens são arremessadas à frente. O piloto da moto e a passageira dele também caíram ao chão. Pelas imagens, é possível ver que, das quatro vítimas envolvidas no acidente, pelo menos duas ficaram bastante feridas, uma vez que permanecem no chão. Várias pessoas se aproximaram para ajudar.

De acordo com informações de testemunhas, as duas vítimas com estado de saúde mais grave foram encaminhadas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Uma delas teria sofrido uma fratura em um dos membros.

A reportagem tenta contato com a unidade hospitalar, na tentativa de atualizar as informações sobre as vítimas.