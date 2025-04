Adolescente morre esfaqueado após briga em Tucuruí

Kauan da Silva Maciel, de 17 anos, morreu ao ser esfaqueado na noite de domingo (20/4), no Bairro Jardim Colorado, em Tucuruí, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o adolescente sofreu cortes profundos na região da cabeça. Um suspeito foi detido pela Polícia Civil, que investiga o que motivou o crime.

"A Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Tucuruí, onde foi preso em flagrante por homicídio. Equipes trabalham para localizar o segundo suspeito, que já foi identificado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.

Os relatos iniciais coletados pela polícia são de que o assassinato do jovem pode ter ligação com um suposto desentendimento envolvendo ciúmes de uma mulher. A vítima, Kauan, teria supostamente atraído os dois menores de idade, apontados como possíveis envolvidos no esfaqueamento, para uma briga. O caso teria ocorrido por volta das 20 horas, em um estabelecimento comercial localizado no final da Rua Fernando Guilhon. Na ocasião, Kauan foi atacado com vários golpes de faca do tipo açougueiro. Pessoas que estavam na área ainda o socorreram e o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. Todos os relatos estão sendo apurados e somente a Polícia Civil poderá esclarecer as circunstâncias da morte do jovem.

Durante diligências aos supostos envolvidos, policiais militares conseguiram localizar e apreender o facão apontado como a arma utilizada no crime. O objeto será encaminhado para o Centro de Perícias Científicas de Tucuruí, para onde também foi levado o corpo da vítima, para ser realizada a perícia pelo Instituto Médico Legal (IML).