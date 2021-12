Adolescente é mantida refém por mais de 5 horas por dupla em Bragança

Uma dramática situação em que uma adolescente de 15 anos foi feita refém por dois criminosos em Bragança, nordeste paraense, foi registrada na noite do último domingo (5), se estendendo por várias horas até a madrugada desta segunda-feira (6). Após horas de negociação, os dois liberaram a jovem e foram presos pela PM.

Segundo o 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 21h, eles foram informados por uma pessoa que uma dupla em um carro branco estava cometendo assaltos pelas ruas do centro do município do litoral paraense. Uma guarnição se deslocou imediatamente para o local informado - na travessa João XXIII - e se deparou com os assaltantes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos correram para dentro do carro com a jovem feita refém, enquanto familiares da moça, em desespero, cercavam o veículo. Nesse momento, a PM começou as negociações.

Os policiais solicitaram reforço e receberam o apoio de guarnições do 33º BPM, do Grupamento Tático Operacional (GTO) e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). Após quase cinco horas de negociação, por volta das 2h da madrugada, a vítima foi liberada e os criminosos presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Bragança, onde foram autuados por roubo seguido de sequestro e cárcere privado.