Adolescente é encontrado morto com golpes de facão na cabeça em Marabá

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado com vários sinais de violência no município de Marabá, no sudeste paraense, no início da manhã desta quarta-feira (6). O cadáver foi descoberto por populares em uma área de mata nas proximidades do Balneário Pedral, à margem do rio Tocantins, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima estava de bruços e apresentava golpes de grande extensão na região da nuca, que deixaram partes do cérebro à mostra.

Ao site Debate Carajás, o irmão da vítima, Augusto Fernandes de Oliveira, contou que o jovem estava desaparecido havia três dias. O adolescente não estudava e tampouco tinha ocupação fixa. Ainda segundo o irmão, a mãe já havia falecido e o pai estaria morando na cidade de Tucuruí, no sudeste do Estado."Nós não sabemos nada sobre a vida dele, apenas que frequentava muito a praça da Folha 12, no bairro Nova Marabá, com alguns conhecidos", contou.

Equipes da Polícia Civil do Pará estiveram no local para apurar informações sobre o caso e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. De acordo com os peritos criminais, as lesões na cabeça da vítima indicam trauma encefálico provocado por golpes de facão ou objeto similar e também por pedradas.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Marabá.