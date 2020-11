Adolescente é apreendido com 320 papelotes de cocaína no distrito de Icoaraci

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma grande quantidade de entorpecentes durante a madrugada desta quinta-feira (26). De acordo com informações da Polícia Militar, a apreensão ocorreu no bairro Maracacuera, no distrito de Icoaraci, na região metropolitana de Belém. Durante a abordagem policial, o acusado foi flagrado com 320 papelotes de cocaína.

Aos policiais, o adolescente informou que as drogas seriam comercializadas na região de Icoaraci. Ele foi encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), onde prestou depoimento.

Após o ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecente, foram realizados os procedimentos policiais na DATA e o adolescente foi entregue aos pais mediante assinatura de termo de compromisso.