Corpo de adolescente é encontrado dentro de freezer em um bar

Um jovem de 17 anos foi encontrado morto dentro de um freezer pelo funcionário de um bar. O caso aconteceu em um estabelecimento do bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG). Os principais suspeitos são os donos do bar, um homem de 36 anos, e sua mulher, de 38, que já estão presos. As informações são do site o Estado de Minas Gerais.

O cadáver foi encontrado por um funcionário do estabelecimento ao chegar para mais um dia de trabalho. A perícia criminal esteve no local e estima que a vítima tenha sido morta na quinta-feira, 16. O corpo do adolescente apresentava marcas de tiros. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas, mas a polícia acredita que, além do casal, exista uma terceira pessoa envolvida no homicídio.

Sabe-se que a vítima era moradora das proximidades do bar. A mãe do rapaz foi ao local assim que tomou conhecimento da descoberta do corpo e chegou a desmaiar ao ver o filho morto. As autoridades policiais tentam descobrir quem eram os amigos da vítima e se ele tinha envolvimento com drogas ou inimigos.

Segundo o tenente Rafael Batista Neto, do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), a informação foi passada anonimamente para a PM e, quando os militares chegaram ao local, o proprietário foi receptivo. Porém, as circunstâncias encontradas fizeram com que os policiais suspeitassem do casal.

O militar informou que na entrada e no segundo andar do bar foram encontrados vestígios de sangue nas paredes e no chão, que chegaram a ser lavados, indicando que a execução da vítima também ocorreu no bar.