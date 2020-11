Adolescente de 15 anos mata padrasto a golpe de faca em Santarém

O site de notícias O Impacto, com sede na cidade de Santarém, no oeste estadual, acaba de informar o crime de homicídio cometido nesta noite de sexta-feira (20) por um adolescente de 15 anos de idade contra o padrasto na residência da família na avenida Marechal Rondon, entre as travessas Moraes Sarmento e 7 de Setembro.

As informações são preliminares, a polícia já investiga o caso e a imprensa segue acompanhando, mas os primeiros relatos apontam para o homicídio com o uso de uma faca.

O garoto teria lançado mão do utensílio e partido para cima do padrasto, Ronaldo Tavares de Sousa, de 36 anos de idade, logo após Ronaldo ter agredido a mãe do adolescente.

A equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionada para realizar levantamento de local de crime e a remoção do corpo para exame de necropsia. O menino já foi apresentado à Seccional de Polícia Civil.

A Redação Integrada busca mais informações com os órgãos de segurança pública da região do oeste estadual.