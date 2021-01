Adolescente de 14 anos é executado a tiros na zona rural de Conceição do Araguaia

Um adolescente de 14 anos foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (4), na Vila Cruzeiro, zona rural do município de Conceição de Araguaia, no sudeste paraense. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram do local, e até o momento, ninguém foi preso.

Segundo testemunhas, a vítima estava em uma residência, localizada na rua 50, quando dois homens chegaram e invadiram a casa. Um deles sacou uma arma de fogo e efetuou quatro disparos contra o adolescente, que morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada para fazer o isolamento do local do crime, e a Polícia Civil chegou logo depois para dar início às investigações. Parentes e amigos da vítima entraram em desespero ao saberem da morte. Até a manhã desta terça-feira (5), nenhuma prisão havia sido feita.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

