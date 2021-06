Acusado de tentativa de estupro de criança de 11 anos, empresário santareno é pego em São Paulo

De acordo com o delegado da Polícia Civil, em Santarém, Silvio Birro, o empresário Rilson Carneiro de Almeida, de 67 anos, mais conhecido como Sonson, é acusado de tentar estuprar uma criança de 11 anos de idade na cidade santarena, no oeste do Pará, há cinco anos, e foi preso nesta terça-feira (8), em São Paulo.

Segundo o delegado, à época da tentativa do crime de estupro de vulnerável, a Justiça estadual expediu o mandado de prisão contra Sonson, ainda no ano de 2016.

A polícia tentou o cumprimento da ordem judicial, mas o acusado fugiu. Agora, foi descoberto que ele passou por várias cidades, nos últimos cinco anos.

“Esteve nos Estados do Amazonas, Rio de Janeiro e, recente, estava em São Paulo, se passando por uma outra pessoa, inclusive usando a documentação de alguém de Santarém”, afirmou o delegado, Sílvio Birro, nesta terça-feira.

A polícia informou também que chegou a Sonson, após saber que o verdadeiro “dono” da documentação, que ele usava em outros lugares, estava no município de Santarém.

A Polícia Civil do Pará comunicou o fato para policiais da Delegacia de Divisão de Narcóticos de São Paulo, que identificaram a localização do empresário na capital paulista.

Ainda de acordo com informações da polícia, o empresário é reincidente no crime de estupro de vulnerável e será encaminhado para Santarém ainda nesta semana.