Acusado de roubos em comércios é preso em São Miguel do Guamá

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta segunda-feira (5) um homem, que não teve a identidade divulgada, mas tem contra ele várias denúncias de furtos registradas em delegacias de polícia da região nordeste do estado. A ação aconteceu em conjunto com a Guarnição da Rondas Táticas com Motocicletas (Rocam) da Policia Militar, em São Miguel do Guamá, no nordeste do estado. Com informações do site Alerta Geral Notícias.

De acordo com a Polícia, o suspeito foi identificado por imagens de câmeras de segurança de alguns locais que ele arrombou para roubar. Ele também é acusado de roubar um carro Strada branco, de placa QDA-5037, com o qual vinha cometendo os crimes. Ele teria inclusive trocado a placa do veículo na tentativa de despistar a polícia de seu encalço.

Recente, em São Miguel do Guamá, ele tentou furtar a "Loja MS Distribuidora" e não conseguiu, mas no dia seguinte furtou o comércio "Cosmelo". Na madrugada de hoje, ele foi localizado e preso, ainda, tentou fugir mas foi pego pelos policiais.

Contra o suspeito, há o registro de nove passagens pela polícia. Nesta segunda-feira, pela manhã, ele foi, mais uma vez, autuado e está à disposição da Justiça.

Participaram ainda da ação com a PC e a Rocam, agentes das delegacias de Igarapé-Açu, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Mãe do Rio, municípios em que ele teria também agido. A Polícia Rodiviária Federal (PRF) de Santa Maria contribuiu com a prisão do acusado, por meio de troca de informações com os agentes estaduais.