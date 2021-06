Acusado de matar dois homens é absolvido em Belém

Um julgamento realizado na quinta-feira (10), decidiu pela absolvição de Claudio Pimentel e Silva que respondia por duplo homicídio das vítimas Jeffeson Patrick da Costa Moraes e Alex Ribeiro Madureira. Por maioria dos votos, os jurados do 4º. Tribunal do Júri de Belém acolheram o entendimento da promotoria do júri de que não existia prova nos autos para acusar o réu pela autoria do duplo homicídio. As informações são do Tribunal de Justiça do Pará.

Dois investigadores que trabalharam na apuração dos crimes compareceram e prestaram depoimento, informando sobre o trabalho investigativo.

Durante o interrogatório, o réu negou participação no crime e afirmou que no dia e hora estava em casa, dormindo com sua mulher. Ele afirmou, ainda, que foi acusado por ser foragido da Colônia Penal onde cumpria pena no regime semiaberto, por condenação por receptação de uma bicicleta.

Saiba como foi o caso

O crime aconteceu na madrugada do dia 22 de dezembro de 2013, por volta das 4h, em uma vila localizada na Baixada Fluminense, distrito de Icoaraci, em Belém. A vítima, Jefferson Patrick da Costa Moraes, conhecida como “Diabo Louro”, foi encurralada e executada com um tiro na cabeça.

Conforme as investigações, o crime foi cometido por Werbert de Souza Alves, conhecido na área como Dudu ou Eduardo, com a participação de Cláudio Pimentel e Silva e Rogério Heberson Amaro dos Santos.

A motivação do crime seria porque o Werbert tentava retomar o ponto da venda de drogas na área e que Jefferson, por costumar cometer roubos e atrair a polícia à região, estaria desagradando Werbert.