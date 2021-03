Acusado de latrocínio é morto após reagir a cumprimento de mandado de prisão, no Acará

Um homem identificado como Brás de Sousa Quaresma morreu após reagir ao cumprimento de um mandado de prisão na manhã desta terça-feira (9), na vila Guarumã, no município de Acará, nordeste paraense. Segundo informações da polícia, ele era acusado de latrocínio contra Rosenildo Silva Costa, crime praticado em 2018, em Abaetetuba, e estava foragido desde então.

A Polícia Civil informou que se deslocou até a vila Guarumã para cumprir mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Abaetetuba contra Brás. Chegando no local, a equipe teria sido recebida a tiros pelo acusado. Os policiais, então atiraram de volta e o acertaram.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a PC, Brás também era suspeito de atuar na pirataria nos rios de Abaetetuba. A arma de fogo que estava em poder dele foi apreendida e encaminhada para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.

O crime

Segundo as investigações, no dia 22 de outubro de 2018, Rosenildo e o filho adolescente estavam em casa, no rio Maúba, em Abaetetuba, quando Brás e um outro homem invadiram o imóvel e passaram a espancar a vítima. Os criminosos subtraíram todo o dinheiro de venda de açaí do homem , além de uma televisão e um DVD.

Em seguida, eles amarraram a vítima, e Brás efetuou um disparo contra ela. O adolescente só não foi morto porque conseguiu fugir da casa. Os criminosos fugiram do local, e Brás passou vários meses escondido em diversas ilhas de Abaetetuba, mas recentemente se mudou para o Acará. O crime repercutiu bastante à época, por conta da crueldade com que foi praticado.