Acusada de matar companheiro com facada no coração é condenada a mais de 4 anos de prisão no Pará

Suelen Vasconcelos Miranda foi condenada pelo Tribunal do Júri de Santarém, na segunda-feira (24), a 4 anos e 4 meses de prisão pela morte do companheiro, Lucas Patrick Silva Cunha. O crime aconteceu em 2019, no bairro Santarenzinho. A ré era acusada de assassinar a vítima com uma facada no coração. Conforme o Ministério Público do Pará, a mulher não aceitava a separação do casal e Lucas Patrick não queria mais ficar com a ré, afirmando que ela teria desviado a quantia de R$ 1 mil de sua conta.

O julgamento foi presidido pelo juiz Dr. Gabriel Veloso de Araújo e contou com a participação do Promotor de Justiça Dr. Matheus Ravi. Pela defesa da ré, estava à frente a advogada Dra. Panysa Sasha Monteiro Marinho. Ao todo, foram indicadas quatro testemunhas pela acusação e uma pela defesa.

A alegação da acusação era de que a ré teria praticado o homicídio qualificado por uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Porém, o Conselho de Sentença desconsiderou essa tese e reconheceu que Suelen não teve a intenção de cometer o homicídio, mas sim uma lesão corporal seguida de morte, de acordo com o portal O Impacto.

Suelen cumprirá a pena em regime semiaberto, por conta de já ter ficado presa por dois meses. Ela tem direito de recorrer à decisão em liberdade, ainda segundo o portal O Impacto.