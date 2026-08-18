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Polícia

Acidente grave termina com motorista de caminhonete morto e passageira ferida em Jacundá

Após o resgate das vítimas do veículo, a caminhonete pegou fogo e as chamas se espalharam pela vegetação às margens da rodovia

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a caminhonete envolvida no acidente capotada na rodovia. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Ricardo Raiol da Silva morreu na tarde de segunda-feira (17/8) em um acidente de trânsito registrado no quilômetro 55 da  PA-150, entre Nova Ipixuna e Jacundá, região sudeste do Pará. Ele conduzia uma caminhonete e perdeu o controle do automóvel, que saiu da pista e capotou às margens da rodovia. Uma mulher que estava no veículo ficou ferida.

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Conforme o portal Correio de Carajás, pessoas afirmaram no local que o motorista havia perdido o controle da caminhonete ao, supostamente, realizar uma ultrapassagem. Assim como aconteceu com Ricardo, a passageira Sara Pinheiro da Silva ficou presa nas ferragens do veículo. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde de Marabá. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado dela.

Ainda segundo o Correio, depois que as vítimas foram resgatadas, a caminhonete pegou fogo e as chamas se espalharam pela vegetação às margens da rodovia. Moradores que estavam nas proximidades ajudaram a conter o incêndio.

A Rota do Pará, concessionária responsável pela operação e manutenção do trecho, disse em nota que mobilizou equipes de ambulância, bombeiros e caminhão-pipa para prestar atendimento à ocorrência, que envolveu um incêndio no veículo. “O acidente resultou em um óbito no local. Uma segunda vítima foi resgatada e encaminhada ao Hospital Municipal de Jacundá. Não houve necessidade de bloqueio da rodovia, uma vez que o veículo estava fora da faixa de rolamento, mantendo a passagem dos demais usuários”, disse. A Rota do Pará lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Também, por meio de nota, a PC informou que a Delegacia de Jacundá apura um acidente de trânsito ocorrido na PA-150, que resultou na morte de uma pessoa. “Outra vítima foi socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico. As circunstâncias do acidente são investigadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, comunicou.

 

 

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