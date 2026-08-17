Terra Santa: Motorista envolvido em acidente que matou idosa na Marcha para Jesus segue internado
Ele deverá prestar esclarecimentos assim que receber alta, informou a Polícia Civil
O motorista da caminhonete que perdeu o controle e atropelou participantes da Marcha para Jesus, em Terra Santa, no oeste do Pará, permanece internado e deverá prestar depoimento à Polícia Civil após receber alta médica. O acidente aconteceu no último sábado (15) e deixou uma idosa morta e outras 10 pessoas feridas, segundo a polícia.
A vítima foi identificada como Dulcineia Oliveira Pantoja. Ela morreu no local após ficar imprensada durante o atropelamento. Entre os feridos estão crianças, e os pacientes em estado mais grave precisaram ser transferidos ainda no sábado para Parintins, no Amazonas.
O acidente aconteceu quando o veículo fazia uma curva na rua Rui Barbosa com a rua São João Batista, em frente à Clínica Paulain, e acabou atingindo pessoas que participavam da caminhada religiosa. Testemunhas relataram que algumas pessoas estavam na carroceria do caminhão e foram arremessadas após o motorista perder o controle.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Terra Santa instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Em nota, a PC afirmou que, “segundo informações preliminares, 11 pessoas foram atropeladas. Uma idosa morreu e as demais vítimas foram encaminhadas para atendimento médico”.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo também ficou ferido e permanece hospitalizado. “O condutor do veículo também está hospitalizado e deverá prestar depoimento após receber alta médica”, informou.
A polícia também informou que “equipes policiais realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente”. Além disso, “perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas” para ajudar na investigação.
Testemunhas levantaram a possibilidade de uma falha nos freios ter provocado a perda de controle do veículo. No entanto, essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente e deverá ser analisada durante a investigação policial e os trabalhos periciais.
A Marcha para Jesus reuniu milhares de pessoas pelas ruas de Terra Santa. O evento religioso tradicional do município contou com a participação de fiéis de diferentes igrejas evangélicas.
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