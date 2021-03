Acidente envolvendo ônibus, caçamba e carro deixa um morto e feridos em Santa Maria do Pará

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente envolvendo uma caçamba carregada com seixo, um ônibus de turismo e um carro particular na noite deste domingo (28), na rodovia BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. Além da vítima fatal, outras pessoas sofreram ferimentos, mas não correm risco de vida. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas o motorista do veículo de passeio fugiu do local sem prestar esclarecimentos.

O acidente ocorreu no km 121 da rodovia federal, na localidade de Taciateua, em Santa Maria do Pará, já próximo do município de Capanema. O ônibus de turismo saiu de Belém com destino à Fortaleza, no Ceará, mas pouco tempo após a partida se envolveu no sinistro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia bastante no momento da colisão, o que pode ter dificultado a visibilidade da pista. Após o acidente, o motorista do ônibus morreu no local, e o auxiliar dele sofreu uma fratura no tornozelo, além de outras escoriações.

O restante dos passageiros também sofreram escoriações, mas não houve registro de ferimentos graves. Eles foram levados para um hotel em Santa Maria do Pará, onde permanecem hospedados. Nos outros veículos envolvidos também não há registro de pessoas feridas.

Os policiais e bombeiros trabalharam até às 5h30 desta segunda-feira (01) limpando a pista e tirando o resto de combustível que ficou espalhado no local. Ainda de acordo com a PRF, o condutor do carro de passeio abandonou o veículo e fugiu. Ele ainda não foi localizado para prestar esclarecimentos.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do condutor que fugiu do local podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

