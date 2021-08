Acidente entre moto e carro deixa duas pessoas feridas em Tucuruí

De acordo com testemunhas, o motorista do carro foi fazer uma conversão à esquerda na avenida Sete de Setembro, em Tucuruí, no sudeste do Pará, e se deparou com a motocicleta, onde vinham um homem e uma mulher. Os veículos não chegaram a se chocar, mas o piloto da moto se assustou e acabou caindo. Por sorte ele não sofreu ferimentos graves. Com informações do site Zé Dudu.

O motociclista e a mulher, que seguia na garupa do veículo, foram socorridos por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí.

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC) informou que em 24 horas, entre sexta-feira (6) e o sábado (7), mais dois acidentes foram registrados na cidade. O órgão municipal ainda fará o levantamento do trânsito neste domingo (8).