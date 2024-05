Acidente com ônibus do IFPA: pais vão a Tucuruí para reencontrar filhos sobreviventes

Na manhã desta segunda-feira (27/5), pais e mães dos estudantes que estavam no ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), sairam de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém (RMB), com destino à cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, local onde ocorreu o acidente com o veículo que transportava 40 passageiros, no último domingo, 26 de maio. O incidente resultou na morte de um aluno e três servidores da instituição. Zelilda da Morais Lima, mãe do jovem Maicon de Morais Lima, 18 anos, conversou com a reportagem antes de ir ao encontro do filho.

“Já falei com ele hoje. Ele se machucou um pouco, levou pontos na cabeça, mas está melhor. Ele está mais assustado, querendo os pais perto, nessas horas não esperava por isso, pois ele estava tão animado, saiu cedo, mandou fotos, dizendo que estava feliz porque ia fazer uma viagem para brincar de futebol, e aconteceu tudo isso. E mais os familiares pelas perdas. Estamos pedindo para Deus confortar o coração dos que tiveram perda e os nossos também, pois estamos aflitos também mesmo a gente sabendo que está, enquanto não chegarmos lá e abraçá-los, nós não vamos ainda ficar calmos”, disse Zelilda da Morais Lima.

No domingo, testemunhas que presenciaram o acidente informaram às autoridades de segurança que um veículo teria colidido com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Rapidamente as imagens da tragédia repercutiram nas redes sociais. Devido ao trágico acidente com o ônibus do IFPA de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí, a instituição decretou luto oficial de três dias e a suspensão de todas as atividades acadêmicas nos campi no Pará.

Leia abaixo na íntegra a nota divulgada pelo IFPA:

“O Instituto Federal do Pará (IFPA) decretou luto de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas, devido ao acidente do ônibus que transportava alunos e servidores para participarem dos Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024, que ocorreria em Tucuruí, de 27 a 31 de maio. Os Jogos foram cancelados e o Instituto está prestando toda assistência necessária para as vítimas envolvidas no acidente. Apesar da suspensão das atividades acadêmicas, as atividades administrativas seguem em funcionamento, tendo em vista a situação de emergência.

O IFPA confirma que o ônibus estava apto para fazer a viagem e havia passado por todas as revisões necessárias para um traslado seguro. O veículo vai passar por uma perícia para averiguar as causas do acidente.

O veículo transportava 40 pessoas e, até a manhã de hoje (27), já foram confirmadas quatro mortes, sendo três servidores e um estudante. 17 alunos e dois servidores estão internados, sendo uma pessoa em estado grave. As demais vítimas já foram liberadas e estão com a família ou sob os cuidados de servidores e voluntários, no Campus Porto Colombo, do IFPA de Tucuruí. O Instituto se solidariza com as vítimas seus familiares e lamenta profundamente o ocorrido”