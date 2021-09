Acidente com caminhão de lixo deixa uma pessoa presa nas ferragens na BR-316

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão coletor de lixo deixou uma pessoa presa às ferragens do veículo menor, na tarde desta terça-feira (14), no quilômetro 4 da rodovia BR-316, em Ananindeua.

Testemunhas disseram que veículo maior bateu na lateral do carro, que saiu girando na pista e só parou depois de se chocar três vezes contra o muro de proteção das obras da via expressa do BRT. No carro, estavam apenas o condutor e a esposa dele. Ambos não tiveram identidade revelada.

“O caminhão do lixo vinha atrás do carro do meu irmão e, numa manobra que ele foi fazer, ele jogou para cima do meu irmão, que saiu batendo aqui. Foi perda total esse carro”, afirmou o irmão do motorista do carro de passeio, que se identificou como José Vieira.

Segundo José Vieira, o condutor do carro de passeio não sofreu nenhuma lesão. A esposa dele, porém, foi quem ficou presa às ferragens e bateu bastante a cabeça. Ela foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital particular. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Com o acidente, o trânsito ficou complicado na área, formando um longo congestionamento na BR-316, sentido Belém-Ananindeua.