Ação da PF combate garimpo ilegal em Terra Indígena Munduruku no sudoeste do Pará

Uma ação conjunta foi realizada para combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Munduruku (TIMU), nos municípios de Jacareacanga e Itaituba, no sudoeste do Pará. Chamada ‘Operação Munduruku’, a diligência ocorreu no sábado (23/11) e contou com a participação de 20 órgãos federais. De acordo com a PF, o intuito é suprimir o crime ambiental e proteger o território indígena, conforme a determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 709.

VEJA MAIS



Durante a ação, a Polícia Federal realizou operações de repressão direta ao garimpo ilegal, resultando na apreensão e destruição de equipamentos usados nas atividades criminosas, como motores e estruturas logísticas. A ofensiva representou um golpe significativo contra organizações criminosas que exploram ilegalmente a região amazônica, reforçando o compromisso com a proteção do território e do meio ambiente.

“A operação demonstra a eficácia da integração entre as forças de segurança e órgãos governamentais, reafirmando o compromisso do Governo Federal com o combate aos crimes ambientais e a preservação dos direitos indígenas”, reforçou a PF.

Além da Polícia Federal, a operação envolveu a Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Comunicação Social (Secom), Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério do Trabalho e Emprego, EstadoMaior das Forças Armadas, Funai, Ibama, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).