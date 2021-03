Abordagem policial resulta na morte de dois homens e prisão de uma mulher

Dois homens, até então não identificados, foram mortos, e uma mulher, presa. Os episódios aconteceram em abordagem policial por volta e 0h30 desta sexta-feira (12), na rua São Francisco, no bairro Paraíso das Águas, em Canaã dos Carajás, município do sudeste estadual. A PM tentou informou que o trio cometia assaltos à mão armada.

Por denúncia, os agentes realizaram rondas para encontrar a dupla armada, que era um casal, que agia em uma motocicleta Honda Pop 100, branca, placa de Canaã, QDQ-0421. O último denunciante relatou à polícia que, por meio do GPS do celular dele, roubado pela dupla, localizou o endereço dos assaltantes, na rua São Francisco.

A guarnição foi para o local indicado e se deparou com uma vila de quitinetes. No local, um indivíduo magro teria atirado contra os militares e se escondido em dos imóveis. Os PMs revidaram e atingiram o suspeito, que morreu no local. Em seguida, outro indivíduo também disparou contra os policiais e, de novo, foi morto pela polícia.

Na quitinete em que um dos suspeitos se escondeu, a PM encontrou a mulher e seu porte correspondia às características informadas pela última vítima de assaltos. Ela tinha um bebê, em casa. Os PMs chamaram o Conselho Tutelar para tomar conta da criança, e levaram-na à Delegacia de Polícia Civil.

Na quitinete, além da moto, foram encontrados uma pistola calibre ponto 40, pertencente à Polícia Militar do Pará; um carregador de pistola com duas munições; um fuzil calibre 7,62 (AR-15), com duas munições; um revólver calibre 38 com munições.