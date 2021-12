17 mil itens contrabandeados são apreendidos em Ipixuna do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em uma fiscalização de rotina na noite do último sábado (18), 17 mil produtos contrabandeados, no km 229 da BR-010, em Ipixuna do Pará, região nordeste paraense, as informações são do site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com as informações disponíveis, os produtos encontrados pelos agentes estavam sem o selo de homologação, que é a certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Os policiais rodoviários descobriram no interior do caminhão baú - que transportava a carga ilegalmente - cerca de 1.285 volumes, dentre os itens foram achadas 250 caixas de papelão contendo 10 mil TV Box, sem documentação fiscal.

Foram encontrados, ainda, aparelhos de CHROME CAST - aparelho eletrônico utilizado para assistir as plataformas de streaming, conectando celular a TV - de baixa qualidade e sem a embalagem original, o que levou a equipe a averiguar a possibilidade de crime de pirataria. O valor estimado da carga é de 4 milhões de reais.

A PRF informou que a abordagem foi realizada com o intuito de verificar os documentos e notas fiscais para coibir a passagem de cargas ilícitas. Apreensões como estas são comuns nesta época do ano. Ao constatar que nas notas se tratavam de eletrônicos, o caminhão baú foi aberto. Na averiguação mais detalhada dos agentes, as irregularidades ficaram evidentes.

A carga e o veículo foram encaminhados pela Receita Federal do Brasil. O condutor foi liberado.