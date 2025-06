Tutores buscam cadela desaparecida em Ananindeua

A cachorrinha Nega, de aproximadamente 11 anos, está desaparecida desde o dia 14 de junho, na região do final da linha do Aurá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O animal, de porte médio e comportamento dócil, sumiu nas proximidades do residencial Bem Viver, onde mora com a tutora, Elane Ramos.

De acordo com Elane, Nega tem o hábito de passear sozinha pelo bairro, mas naquela noite ela acabou indo além do trajeto habitual. “Eu tinha saído para uma festa de quadrilha. Quando voltei, meu sobrinho contou que viu ela já saindo da área do Bem Viver. Fui atrás, procurei por toda parte, mas não encontrei”, relatou.

Desde então, a família tem feito buscas em diversos pontos da cidade. Já são quase duas semanas de procura, sem nenhuma informação concreta sobre o paradeiro da cadelinha. “Já chorei tanto. Ela é muito mansinha, não é de morder ninguém. Estou desesperada atrás dela”, desabafa Elane.

Quem tiver informações sobre a Nega pode entrar em contato pelos números (91) 98426-7913 ou (91) 98469-1076, somente via WhatsApp.

Características da Nega:

Nome: Nega

Idade: Cerca de 11 anos

Porte: Médio

Temperamento: Muito dócil

Última vez vista: Dia 14 de junho, final da linha do Aurá, nas proximidades do Residencial Bem Viver

Polícia Civil orienta tutores sobre como agir em casos de desaparecimento de animais

Em nota, a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), informou que “o desaparecimento de animal de estimação não configura crime, portanto não gera registro de boletim de ocorrência. Nesses casos, recomenda-se que o tutor divulgue fotos, características e contatos em redes sociais, clínicas veterinárias e estabelecimentos próximos, a fim de facilitar a localização do animal. Caso haja indícios de furto, maus-tratos ou outro ilícito, o tutor deve registrar ocorrência.”

Como proteger os pets durante os fogos de artifício no São João

O caso da Nega reforça a importância de cuidados especiais com os pets durante os períodos de festas como o São João, quando o barulho de fogos de artifício pode assustar os animais e aumentar o risco de fugas. A médica veterinária Valciara Palheta alerta que os riscos para os pets são diversos. “Os riscos são inúmeros: desde fugas, traumas físicos, crises de ansiedade, convulsões e até parada cardiorrespiratória”, explica.

Segundo a veterinária, os tutores devem ficar atentos a sinais de estresse como vocalização excessiva, salivação, pupilas dilatadas, agressividade, tentativas de fuga, esconder-se, fazer necessidades fora do local habitual e rabo baixo. “Todos esses sinais demonstram desconforto do animal”, pontua.

Entre as orientações da veterinária estão:

Preparação prévia com dessensibilização sonora: com exposição gradual a sons semelhantes aos fogos.

Enriquecimento ambiental e criação de um local seguro dentro de casa: criar um espaço confortável e seguro para o animal dentro de casa.

Uso de sons relaxantes, cortinas fechadas e luz baixa: o chamado “efeito caverna” pode ajudar a reduzir o estresse.

Medicamentos apenas com prescrição veterinária, para casos moderados ou graves

Uso de feromônios, florais ou fitoterápicos, para casos leves

Identificação com plaquinha e microchip de identificação, além de reforço nas portas, janelas e portões

Por fim, a especialista reforça que manter os pets saudáveis e com acompanhamento veterinário é essencial para prevenir complicações em momentos de estresse.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)