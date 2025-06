Por que gato perde tanto pelo? Saiba possíveis causas e soluções

Se você tem um gato em casa, provavelmente já está acostumado com pelos espalhados por todo lados. Mas, afinal, por que os gatos perdem tantos pelos? Essa é uma dúvida comum entre tutores de felinos e entender os motivos pode ajudar a lidar melhor com a situação, como também saber e perceber se está tudo bem com o seu gatinho.

Pensando nisso, o OLiberal.com explica as principais causas da queda de pelos em gatos, quando isso é normal e quando pode ser um sinal de alerta, além de dicas práticas para reduzir o excesso de pelos em casa.

A pelagem dos felinos tem ciclos

Os pelos têm um ciclo de vida: eles nascem, crescem e morrem. Para entender a queda, é interessante entender as seguintes fases: anágena (de crescimento) e telógena (de morte).

Quanto maior a fase de crescimento, menor será a quantidade de pelos que caem. Quanto maior o número de fios na fase de morte, mais perceptível será a queda. A queda de pelos faz parte do ciclo natural dos gatos. Isso é comum durante as trocas de estação, principalmente em lugares que apresentam primavera e no outono, períodos em que os gatos trocam o pelo para se adaptar às mudanças de temperatura.

Além disso, os gatos se lambem com frequência para se limpar, o que contribui para a remoção dos pelos soltos. Logo, um pouco de queda é normal e esperado.

VEJA MAIS

Quando a queda de pelos é um sinal de problema?

Embora a queda de pelos seja comum, em alguns casos ela pode indicar algo mais sério, principalmente, se a quantidade for maior que o normal e esperado. Fique atento se notar:

Queda excessiva , com falhas ou áreas sem pelo (alopecia);

, com falhas ou (alopecia); Coceira intensa ou o gato se lambendo mais do que o normal;

ou o gato se lambendo mais do que o normal; Pele vermelha, feridas ou descamação;

Mudança repentina no padrão de queda.

Esses sintomas podem indicar:

Alergias alimentares ou ambientais;

alimentares ou ambientais; Estresse ou ansiedade;

Pulgas e parasitas;

Problemas hormonais ou doenças de pele;

Deficiências nutricionais, com dietas ruins e não balanceadas

VEJA MAIS

Ainda existem muitas outras causas para o problema da queda de pelagem e envolvem algumas enfermidades consideradas um pouco mais complicadas de serem resolvidas, como:

hipertireoidismo;

insuficiência renal;

insuficiência hepática;

Nesses casos, o ideal é consultar um veterinário para investigar a causa e iniciar o tratamento adequado.

Prevenindo a queda de pelos

Embora não seja possível eliminar totalmente a queda de pelos, algumas medidas ajudam a controlar o problema:

Escove o seu gato regularmente: Isso remove os pelos soltos e evita que eles se espalhem pela casa.

Isso remove os pelos soltos e evita que eles se espalhem pela casa. Ofereça uma alimentação de qualidade: Uma dieta equilibrada fortalece a pelagem e a saúde da pele.

Uma dieta equilibrada fortalece a pelagem e a saúde da pele. Mantenha o ambiente limpo e calmo : Gatos estressados podem perder mais pelos.

Gatos estressados podem perder mais pelos. Use antipulgas regularmente: Parasitas são grandes vilões da saúde da pele felina.

Parasitas são grandes vilões da saúde da pele felina. Hidrate a pele (com orientação veterinária): Em alguns casos, suplementos ou shampoos específicos ajudam.

(*Gabrielle Borges,estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)