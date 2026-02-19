Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pets chevron right

Mulher é presa após abandonar cão em aeroporto para viajar

A cadelinha foi deixada no balcão de embarque após a dona não regularizar os documentos para a viagem; o pet agora busca um novo lar

O Liberal

Um cachorro foi abandonado por sua tutora no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu por volta das 23h30, horário local, após a mulher ter o embarque negado por não apresentar a documentação necessária para o animal viajar.

A tutora levou o animal até o balcão de embarque de uma companhia aérea, mas funcionários informaram que ela precisaria preencher a documentação adequada para que o pet pudesse viajar como cão de serviço. Com a recusa em regularizar a situação, a mulher decidiu deixar o cachorro no local.

Encontro com a polícia e justificativa da tutora

A polícia do aeroporto, acionada por relatos de um animal amarrado a um medidor de bagagem, encontrou a mulher no portão D1. Ela alegou que a empresa aérea não permitiria o embarque e que o cachorro possuía um dispositivo de rastreamento, sugerindo que ele encontraria o caminho de volta para casa.

Durante a abordagem, a dona do cachorro tornou-se hostil e resistiu às tentativas dos policiais de detê-la. Ela foi escoltada até um posto de segurança, presa e indiciada por abandono de animal e resistência à prisão, conforme informações das autoridades locais.

Cachorro sob os cuidados de ONG aguarda adoção

Atualmente, o amigo de quatro patas está sob a tutela de uma Organização Não Governamental (ONG). Ele agora busca uma nova família para chamar de sua, aguardando a oportunidade de encontrar um lar seguro e acolhedor.

