O cachorro chamado Clóvis sumiu, desde a última segunda-feira (03), na passagem Santa Marta, que fica na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com a tutora, Aline da Mata, há a possibilidade do animal, da raça poodle, ter fugido à noite, quando um familiar esqueceu a porta aberta. Buscas foram feitas pela área na tentativa de localizar o pet, que tem 2 anos e meio.

Os familiares também já anunciaram pelas redes sociais e espalharam panfletos e cartazes em ruas pela capital. "Ele é um cachorrinho que eu crio como filho. Dorme comigo. Levo pra todos os lugares. Ele é muito amado e todo mundo o conhece. Meu filho chora todos os dias", disse Aline.

VEJA MAIS

Característica do animal

O cachorro perdido é da raça poodle e tem algumas características particulares, como o porte pequeno, nariz rosa com manchas pretas e sinal marrom no canto do olho esquerdo.

Família procura por cachorro desaparecido no bairro da Marambaia, em Belém

Ainda segundo a família, Clóvis é manso e a alegria da casa. Caso tenha visto o animal ou o encontrado, ligue para: (91) 998164951. A tutora oferece uma recompensa pela devolução do animal.