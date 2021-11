VÍDEO: Helder Barbalho garante 'catraca livre' para os estudantes que farão o Enem neste domingo

O governador Helder Barbalho, anunciou que neste domingo (21) devido a realização do ENEM, todos os transportes públicos dos municípios do Estado do Pará estarão com 'catraca livre', insentando os estudantes que forem realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio a não pagarem passagens de ônibus.

Helder Barbalho disse que o governo fez um acordo com as cidades, garantindo essa insenção para os candidatos que possuem carteirinha estudantil de transporte. Em vídeo, ele também ressaltou que essa atitude tem o objetivo de insentivar todos aqueles que precisam desse auxílio para a realização da prova.

"Fizemos um acordo com as cidades que tem operação de transporte público e garantimos isenção para os estudantes que vão fazer o Enem. A todos os candidatos, desejo uma boa prova e boa sorte!"