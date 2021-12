Vacinação contra a covid-19 ocorre na Câmara de Santarém neste feriado (8)

Quem ainda não tomou a vacina contra a covid-19 no município de Santarém, poderá aproveitar o feriado da padroeira Nossa Senhora da Conceição nesta quarta-feira (8) para se imunizar no ponto de vacinação destinado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Serão ofertadas a imunização da covid-19 para a primeira, segunda e da dose de reforço, das 8h às 14h na Câmara Legislativa do município.

A dose de reforço está disponível para toda população vacinável, desde que já tenha recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

É necessário levar CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação. Quem quiser também pode utilizar o aplicativo ConectSUS junto com um documento com foto.

A expectativa da Semsa é que 300 pessoas sejam imunizadas até às 14 horas deste feriado.

A Câmara fica localizada na Av. Dr. Anísio Chaves, N 1.001, Bairro - Aeroporto Velho.