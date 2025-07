Usina da Paz será inaugurada em Bragança nesta terça-feira (08)

O Governo do Estado entregará nesta terça-feira (8), a nova Usina da Paz do município de Bragança, no nordeste paraense. Esta será a 15ª unidade entregue no Pará e a segunda na Região Caeté, que também já conta com uma UsiPaz no município de Capanema.

O espaço contém uma estrutura moderna e funcional e mais de 70 serviços disponibilizados gratuitamente, o complexo será uma nova referência à população local em atendimentos de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

"A expectativa está alta. Já sei que vai ter serviços de cidadania, educação, saúde e esportes. Vai ser uma ótima oportunidade para todos nós moradores", pontuou Hilda Soares, que mora no município de Bragança.

A nova unidade da UsiPaz está localizada na avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Sinhá. Serão dois prédios principais, Usina e Assistência, onde serão disponibilizados serviços de emissão de documentos, cursos profissionalizantes, bibliotecas e salas de estudo, atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, orientação jurídica, entre outros.

O complexo também vai contar com áreas para a prática esportiva, cultural e de lazer, com ginásio poliesportivo, quadra de areia, academia ao ar livre, teatro, parque infantil e piscina.

“A Usina da Paz de Bragança chega com uma estrutura moderna e completa para atender a população da nossa querida Bragança. São espaços pensados para acolher, cuidar e transformar vidas”, afirmou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Cidadania - As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Estado para promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis do Estado.

O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). Desde 2021, com a entrega da primeira Usina da Paz, os complexos de cidadania já garantiram mais de 9,9 milhões de atendimentos.

No contexto da segurança pública, as Usinas também contribuem para reduções expressivas nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nas áreas onde estão inseridas, com percentuais que chegam a 90% de queda, indicando eficácia na promoção da segurança pública e na melhoria da qualidade de vida.

Atualmente, 14 unidades já estão em pleno funcionamento, em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem); nos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Castanhal, na Região Metropolitana; Capanema no Caeté, Abaetetuba, no Baixo Tocantins, e Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Outras 22 novas UsiPaz seguem em construção, nas cidades de Altamira, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém, no distrito de Icoaraci. Outras unidades também serão anunciadas em breve.