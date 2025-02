Unifesspa prorroga as inscrições para o Processo Seletivo Indígena e Quilombola (PSIQ) 2025

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo Indígena e Quilombola (PSIQ) 2025. Os candidatos têm até esta terça-feira, dia 04 de fevereiro de 2025, para se inscrever. O processo oferece oportunidades exclusivas para indígenas e quilombolas nos cursos de graduação da instituição. Os interessados podem ler o edital neste site.

O PSIQ 2025 disponibiliza 160 vagas, distribuídas entre os campi da Unifesspa em Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara. Cada curso conta com quatro vagas adicionais, sendo duas destinadas a indígenas e duas a quilombolas.

O edital prioriza candidatos que ainda não ingressaram no ensino superior. Estudantes vinculados ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) não poderão concorrer às vagas. Além disso, os interessados devem apresentar declarações de autorreconhecimento e pertencimento assinadas por lideranças comunitárias.

Os candidatos precisam escolher apenas um curso no momento da inscrição e passarão por duas etapas de avaliação: a elaboração presencial de uma Carta de Intenção, no dia 16 de fevereiro, e uma entrevista individual, que ocorrerá entre 17 e 19 de fevereiro.

Para avançar no processo, os participantes devem atingir nota mínima de 5,0 em ambas as etapas. A média final terá peso maior para a entrevista (peso 2). Em caso de empate, os critérios de desempate considerarão maior idade e melhor desempenho nas etapas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do PSIQ. É importante que os candidatos anexem todos os documentos exigidos, como as declarações de autorreconhecimento e pertencimento. A Unifesspa recomenda também que os candidatos leiam atentamente o edital, onde constam as vagas, requisitos, etapas de seleção e demais informações.

Calendário atualizado previsto do PSIQ 2025

Inscrições: 22 de janeiro a 04 de fevereiro, pelo site pse.unifesspa.edu.br.

Prova escrita (Carta de Intenção): 16 de fevereiro

Entrevistas: 17 a 19 de fevereiro

Resultado preliminar: até 28 de fevereiro

Resultado definitivo: 4 de março

Início das aulas: 10 de março