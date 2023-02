Unifesspa oferta 1.370 vagas por meio do Sisu 2023, inscrições começam nesta quinta-feira (16)

Começam nesta quinta-feira (16) as inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). No total, são mais de 1.300 vagas ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições devem ser realizadas de 16 a 24 de fevereiro de forma online no portal do Sisu. Não há cobrança de taxas. A classificação é realizada com base na nota obtida na edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Na inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar suas opções durante as inscrições. Nesta edição, a Unifesspa irá ofertar 1.370 vagas, distribuídas da seguinte forma: Campus Marabá (920); Campus Rondon do Pará (120); São Félix do Xingu (90); Santana do Araguaia (90) e Xinguara (150).

Conforme o edital interno da Unifesspa, das vagas ofertadas em cada curso, metade serão destinadas à ampla concorrência e metade serão distribuídas nas políticas afirmativas. Nas destinadas à ampla concorrência, serão reservadas duas vagas de cada curso de graduação, destinadas exclusivamente à Pessoa com Deficiência (PcD). Segundo o edital, não têm direito à vaga os candidatos que cursaram parte ou a totalidade do ensino médio em escolas privadas, mesmo em escolas gratuitas ou como bolsista integral, ou em outros países.

Bonificação regional

Além de adotar as ações afirmativas previstas pela Lei de Cotas, a Unifesspa mantém em 2023 a bonificação própria de 20% sobre a nota do Enem, na modalidade ampla concorrência, para os candidatos que cursaram pelo menos um ano do ensino médio nos municípios que integram as regiões de influência das cidades nas quais estão implantados os Campi da Unifesspa. A lista abrange cidades dos estados do Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins.

Habilitação Institucional

A Habilitação Institucional dos candidatos selecionados nas chamadas do Sisu 2023.1 será realizada em datas e horários a serem divulgados no site da Unifesspa. Os candidatos selecionados deverão apresentar a documentação completa no ato da habilitação, sendo vedada a entrega ou complementação posterior de documentos.

Inscrições

Vestibular Unifesspa 2023

Data: de 16 a 24 de fevereiro

Onde se inscrever: no portal do Sisu (sisu.mec.gov.br)

Vagas: 1.370 vagas

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)