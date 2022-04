Vestibular: Unifesspa abre inscrições para estudantes indígenas e quilombolas; confira o edital

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo diferenciado da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) para estudantes indígenas e quilombolas, o PSIQ 2022. Interessados podem se inscrever gratuitamente até as 18h do dia 20 de abril, por meio do endereço eletrônico www.pse.unifesspa.edu.br.

O PSIQ 2022 oferta 164 vagas em 41 cursos de graduação a serem ministrados nos campi de Marabá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara. As vagas são, prioritariamente, para candidatos que ainda não tiveram acesso ao ensino superior.

Critérios de inscrição e processo seletivo

Para concorrer no PSIQ 2022, o candidato deve pertencer a comunidade quilombola ou a povo indígena, conforme os critérios estabelecidos no edital. A seleção levará em conta a localidade de oferta e curso escolhido pelo estudante no ato da inscrição, conforme seu desempenho no vestibular.

Documentos necessários para a inscrição

Declaração de Autorreconhecimento, assinada pelo candidato;

Declaração de Pertencimento assinada por, pelo menos, 3 lideranças;

Cópia do Histórico Escolar de Ensino Fundamental e Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou declaração de conclusão do Ensino Médio);

Carta de Intenção;

Formulário de escolha de opção de formato de entrevista.

Em seguida, o processo de seleção se dará em duas fases de caráter eliminatório de classificatório: análise das Cartas de Intenção em língua portuguesa; e entrevista individual. Ambos os processos serão realizados de forma híbrida.

Serviço

Inscrições Processo Seletivo diferenciado da Unifesspa (PSIQ 2022)

Período: até 20 de abril

Inscrições aqui.

Acesse o Edital aqui