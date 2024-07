Último fim de semana de julho tem 9 acidentes e 1 morte nas rodovias federais do Pará, aponta PRF

Um total de 9 acidentes e 1 morte foi registrado nas rodovias federais do Pará entre a última sexta-feira (26) e domingo (28), como aponta o balanço parcial da “Operação Férias Escolares 2024” da Polícia Rodoviária Federal. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29).

Desse total de acidentes, 2 foram graves, sendo 6 pessoas feridas. Com relação ao acidente com morte, um homem de 23 anos, que dirigia uma picape, morreu após colidir contra um caminhão na rodovia BR-230, em Itaituba. O caso ocorreu por volta das 4h, no quilômetro 1.128 da via.

Ainda de acordo com o balanço da PRF, os agentes registraram 221 autuações por ultrapassagem indevida; 37 devido ao condutor ou passageiro trafegar sem cinto de segurança; 29 pela falta de capacete por parte do motorista ou carona; e 21 por alcoolemia - sendo 1 por constatação (art. 165) e 20 por recusa ao teste (art. 165-A).