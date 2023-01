UFPA inscreve para cursos de línguas estrangeiras

​As matrículas para os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras, da Universidade Federal do Pará (UFPA), começam na próxima segunda-feira (23), às 9h, e seguem até o dia 27 deste mês, de acordo com o preenchimento do número de vagas disponibilizadas. Os interessados em se inscrever devem acessar o portal de inscrições no site da Fadesp. Há turmas disponíveis nos formatos online e presencial. O valor de investimento nos cursos é de R$ 430, podendo ser dividido em uma taxa de inscrição no valor de R$ 150 e quatro parcelas de R$ 70. As aulas iniciam no dia 15 de fevereiro e encerram em 30 de junho de 2023.

As inscrições para o teste de nivelamento já se encerraram. As provas serão aplicadas nesta terça (17) e quarta-feira (18), nas modalidades presencial e online, respectivamente. O resultado do teste de nivelamento será divulgado na próxima sexta-feira (20).

VEJA MAIS

Ofertados pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, do Instituto de Letras e Comunicação (ILC), os cursos livres têm o objetivo de desenvolver o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras modernas tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade em geral.

Entre os cursos com inscrições abertas, três línguas estão disponíveis nas modalidades online e presencial: Inglês, Francês e Espanhol, todas do 1° ao 7° nível. Por sua vez, o curso de conversação de inglês conta somente com turmas presenciais, enquanto as turmas de Inglês Instrumental, de Introdução ao Árabe e de Português para Estrangeiros (PLE) são ofertadas somente no modelo online.

As aulas presenciais serão realizadas nas salas dos Cursos Livres, no segundo andar do Instituto de Letras e Comunicação, localizado no Campus Básico da UFPA. Já as aulas online ocorrem por meio de acesso às vídeo aulas, com encontros virtuais com os professores uma vez por semana. Os alunos que ingressarem no modelo online não podem alterar para o modelo presencial.

Matrículas

Não será permitida a matrícula de alunos que ainda não concluíram o Ensino Médio ou que estão inadimplentes com o CLLE. Em caso de desistência antes do início das aulas, o aluno tem direito a receber 70% do valor pago na matrícula.

Estudantes beneficiados com bolsas do CLLE e Prolínguas devem se matricular pelo site da Fadesp e enviar o boleto bancário, antes do vencimento, para o e-mail cursoslivresufpa@gmail.com, para que a bolsa seja recadastrada.​​ O não recadastramento implica na perda da bolsa.

Teste de nivelamento

O teste de nivelamento é obrigatório para novos alunos que desejam ingressar nos cursos livres de inglês, francês e espanhol a partir do nível 2, seja no modelo online ou presencial. O teste será aplicado no formato on-line (síncrono) e presencial.

O teste de nivelamento presencial será realizado nesta terça-feira (17) nas salas do ILC, Campus Guamá, no horário das 9h às 12h. Já o teste online será aplicado no dia 18 de janeiro, sendo inglês no período da manhã, e francês e espanhol no período da tarde. As provas serão aplicadas virtualmente, com o uso do Google Meet e Google Forms. O candidato deve possuir um computador com câmera e microfone ativados.

A prova terá duração de 40 minutos e avalia as habilidades com leitura, vocabulário e escrita na língua escolhida pelo candidato. O resultado do teste de nivelamento será divulgado no dia 20 de janeiro, a partir das 16h, no site do CLLE/UFPA.

Serviço:

Cursos Livres de Línguas Estrangeiras

Matrículas: de 23 de janeiro a 27 de janeiro de 2023

Inscrições: site da Fadesp (https://bityli.com/I7Yt6)

Período das aulas: de 15 de fevereiro até 30 de junho

Provas do teste de nivelamento: 17 de janeiro (presencial) e 18 de janeiro (online)