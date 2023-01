UFPA e Instituto Tecnológico Vale fortalecem ações conjuntas de avanço social, indústria e pesquisa

No último dia 10 deste mês, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Tecnológico Vale (ITV) assinaram um protocolo de intenções. As instituições já colaboravam em atividades de pesquisa e ensino, por meio de algumas unidades da universidade. Agora, elas afirmam que com o protocolo de intenções será possível fortalecer e expandir ações conjuntas voltadas tanto para formação de recursos humanos, indústria e pesquisa, quanto para o desenvolvimento de estudos que avancem na fronteira do conhecimento.

O reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, recebeu representantes do ITV em seu gabinete, onde discutiram as possibilidades de colaboração. Nessa linha, uma das temáticas que vêm sendo muito discutidas na sociedade é a bioeconomia. “A Universidade tem capacidade e interesse em colaborar com o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. Especialmente no que se refere à bioeconomia, é fundamental pensarmos em políticas e investimentos que favoreçam o desenvolvimento social na região e o fortalecimento das instituições de ciência e tecnologia aqui instaladas”, disse Emmanuel Tourinho.

Participaram do encontro Amilton Sinatora, diretor científico do ITV Mineração; Guilherme Oliveira, diretor científico do ITV Desenvolvimento Sustentável; Luana Faria, da equipe de Relacionamento Governamental da Vale no Pará; e Danillo Araújo, da equipe jurídica do ITV Mineração; além do professor José do Egypto, assessor da Reitoria da UFPA para cooperação com o setor industrial.

“Produzir e disseminar conhecimento é uma das nossas principais missões e esse momento marca um importante passo para o diálogo e o início de nossas atividades com a Universidade Federal do Pará. A Vale está realizando uma série de investimentos e parcerias no Pará voltados para diversas áreas como saúde, segurança pública, bem-estar social e desenvolvimento econômico, e, por meio do Instituto Tecnológico, pretende ampliar essas parcerias e abranger também as áreas de ensino, pesquisa e extensão”, destaca o diretor científico do ITV Mineração, Amilton Sinatora.

“A colaboração com a UFPA é central para a realização de pesquisa de ponta na Amazônia voltada para a conservação da sua biodiversidade, resiliência climática e desenvolvimento socioeconômico. Esses objetivos serão cumpridos com o ensino e a pesquisa realizada localmente e com extensa cooperação. O ITV já tem uma relação de trabalho com a UFPA, que agora tem a base institucional para sua ampliação”, aponta o diretor científico do ITV Desenvolvimento Sustentável, Guilherme Oliveira.

O ITV é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pela Vale, que atua com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas e científicas para os desafios da cadeia de mineração e sustentabilidade nos territórios em que a Vale está presente. Com duas linhas de atuação, o ITV Desenvolvimento Sustentável está localizado em Belém, e o ITV Mineração, com sedes em Ouro Preto e Santa Luzia, Minas Gerais, que está ampliando sua atuação para o Pará.