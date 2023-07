UFPA divulga o resultado da terceira reoferta de vagas do Processo Seletivo 2023

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta quinta-feira (27) a lista dos candidatos aprovados na terceira reoferta de vagas do Processo Seletivo 2023 (PS 2023). Das 562 vagas ofertadas, 299 foram preenchidas. Agora, os aprovados na reoferta devem ficar atentos à convocação para a habilitação ao vínculo institucional que será divulgada no site do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac/UFPA).

O objetivo da reoferta é otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas em cursos de graduação da UFPA para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior. Com 562 vagas divididas em 59 cursos de diferentes campi da UFPA, a terceira reoferta do PS 2023 contou com 1116 inscritas.

Com a reoferta, os candidatos aprovados deixam a lista de espera da repescagem do curso escolhido, inicialmente, no PS 2023 e devem realizar a habilitação ao vínculo institucional, em data, horário e local a ser divulgado por meio de comunicado que será publicado na página do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac). Já os candidatos que não foram classificados retornam para a lista de espera do PS 2023 para possíveis repescagens.