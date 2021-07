UFPA divulga a primeira lista de repescagem do Processo Seletivo 2021-2; confira

A Universidade Federal do Pará divulgou a primeira repescagem de candidatos aprovadosno Processo Seletivo 2021-2 (PS 2021-2), por meio do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC). Para a habilitação dos convocados, o sistema de Cadastro Online de Calouros estará aberto a partir das 8h desta quarta-feira (7) e segue até as 8h da próxima segunda-feira (12).

A instituição ressalta que os calouros "devem fazer a leitura atenta e cuidadosa do edital de habilitação disponível no site do CIAC, para que realizem a primeira etapa do vínculo institucional". É importante que o candidato esteja atento ao tipo de vaga em que se inscreveu, pois deverá apresentar a documentação relativa ao seu perfil de inscrição, mesmo que tenha ocupado uma vaga sem cota. Assim, por exemplo, um candidato inscritocom perfil para concorrer à Cota Escola/Renda/PPI deve participar das etapas e submeter as documentações obrigatórias a esse perfil, ainda que tenha ocupado uma vaga geral de Cota Escola ou de Ampla Concorrência.

Etapas da habilitação

Em decorrência da situação epidemiológica, algumas etapas serão exclusivamente online e, quando as condições sanitárias permitirem, ocorrerão as atividades presenciais. As etapas são: 1) preenchimento cadastral e envio da documentação pelos(as) calouros(as) via sistema; 2) validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda) por Banca de Heteroidentificação e validação da autodeclaração de pessoa indígena por Comissão de Verificação da Autodeclaração de Pertencimento Étnico (no caso de candidatos/as inscritos/as em vagas destinadas a Cotas PPI; 3) verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD) por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD (no caso de candidatos/as inscritos/as em vagas destinadas a PcD); 4) entrega presencial da documentação original e cópia.

Na primeira etapa, todos deverão acessar o Sistema Online de Calouros, no endereço eletrônico coc.ufpa.br, utilizando números de Inscrição e RG informados na inscrição do processo seletivo. Ao acessar o sistema, é necessário preencher os dados cadastrais e enviar, de forma online, a documentação exigida, conforme seu grupo de concorrência. Para conferir a documentação obrigatória para cada grupo de concorrência de vagas pelo qual o(a) candidato(a) se inscreveu, consulte com atenção o item 4 do Edital n° 13/2021 - CIAC, de 14 de junho de 2021. Quando o(a) candidato(a) entrar no sistema, verá todos os documentos obrigatórios que devem ser anexados conforme seu perfil de inscrição.

Candidatos(as) que desejem desistir da vaga devem informar a desistência ao CIAC, pelo e-mail ciac@ufpa.br, com o assunto: DESISTÊNCIAPS2021_NOME COMPLETO_CURSO.

Verificação

A segunda etapa da habilitação dos calouros é a verificação da autodeclaração de candidatos(as) PPI. No caso de autodeclarados pessoas negras (pretas ou pardas), o calouro deverá assinar uma autodeclaração racial justificada, tomando por referência exclusivamente o seu fenótipo, conforme modelo no Anexo I do edital. A validação será realizada por uma Banca de Heteroidentificação.

Já as pessoas autodeclaradas indígenas deverão preencher e assinar uma autodeclaração étnico-racial, conforme modelo no Anexo I, além de apresentar uma declaração de pertencimento (em conformidade com o estabelecido no edital) ou o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI). A análise da condição de pessoa com deficiência será realizada pela Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD na terceira etapa da habilitação.

A quarta e última etapa da habilitação será a apresentação presencial dos documentos obrigatórios. A entrega presencial dos originais e das cópias da documentação ocorrerá em data a ser informada posteriormente, quando as condições sanitárias forem viáveis. O cronograma será divulgado em edital específico.

Serviço

Repescagem dos(as) candidatos(as) classificados(as) no PS 2021-2

Período da habilitação ao vínculo institucional (2ª Chamada): das 8h do dia 07 até as 8h do dia 12 de julho de 2021

Sistema de Cadastro Online de Calouros: coc.ufpa.br.

Para mais informações, acesse: ciac.ufpa.br.

As dúvidas devem ser direcionadas ao e-mail: habilitacao.ciac@ufpa.br