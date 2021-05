UFPA confirma que abrirá outro processo seletivo ainda em 2021

A Universidade Federal do Pará (UFPA) confirmou na manhã desta sexta (21) que abrirá mais um Processo Seletivo (PS) para o ingresso de estudantes na instituição ainda em 2021.

A seleção terá como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020. O edital nº 02 do Processo Seletivo de 2021 – PS UFPA 2021-2 foi aprovado nesta quinta-feira (20), pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

"A expectativa é que ele seja divulgado na próxima semana no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da UFPA. O edital ofertará vagas remanescentes do listão e da primeira repescagem do PS UFPA 2021. Ao todo, serão 536 vagas", disse a UFPA.

Novas vagas abertas em licenciaturas



Segundo detalhou a UFPA, o edital a ser publicado ofertará vagas remanescentes do listão e da primeira repescagem do PS UFPA 2021. Ao todo, das 536 vagas, 204 serão de "ampla concorrência", 217 do sistema de cotas e 115 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD).

Haverá ofertas nos campi de Belém (144), Abaetetuba (102), Altamira (99), Salinópolis (55), Ananindeua (44), Bragança (35), Tucuruí (32), Cametá (8), Breves (2) e Soure (1). Os cursos ofertados são principalmente licenciaturas. O prazo de inscrição será mais curto para possibilitar o ingresso de candidatos em turmas cujas aulas iniciarão em junho.

Sem taxa de inscrição



O PS 2021-2 observará normas semelhantes às do PS 2021. A UFPA adiantou que não haverá cobrança de taxa de inscrição no PS 2021-2. Qualquer pessoa poderá se candidatar, desde que tenha realizado o Enem 2020. "Alguns procedimentos também passarão a ocorrer apenas de modo remoto, considerando as limitações impostas pela pandemia", disse a UFPA.

Os candidatos que já aguarda novas repescagens do PS 2021 da UFPA também poderão concorrer. "Se for aprovado no novo edital ou chamado em repescagem do edital anterior, ao efetuar a habilitação na vaga de um processo ele estará automaticamente renunciando à vaga do outro", esclareceu a universidade.

O calendário com as datas e prazos do PS 2021-2 será divulgado junto ao edital completo no site do CEPS.