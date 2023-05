Ufopa: Habilitação de candidatos aprovados no PSR 2023 ocorrerá em junho

​A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou, na última sexta-feira (5), o edital nº 32/2023-CPPS/Ufopa, referente à habilitação ao vínculo institucional dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Regular Unificado 2023, que ocorrerá durante o mês de junho, de forma presencial, em Santarém e demais campi regionais. O candidato deverá apresentar seus documentos para habilitação institucional no campus do curso no qual obteve classificação, ficando vedado se habilitar em campus diverso. O início das aulas está previsto para 7 de agosto. Para mais informações, basta consultar o site www.ufopa.edu.br.

VEJA MAIS

Os documentos, originais e cópias, necessários à comprovação das informações prestadas no ato da inscrição deverão ser apresentados, de forma presencial, pelos candidatos classificados à equipe de habilitação da Ufopa nos locais, datas e horários definidos no anexo I do edital. As dúvidas sobre a documentação deverão ser encaminhadas para o e-mail psr@ufopa.edu.br.​​

No Campus Santarém, a habilitação será realizada no Auditório da Unidade Tapajós, situada na Rua Vera Paz, bairro do Salé, pela manhã, das 9 às 12 horas, da seguinte forma: de 12 a 16 de junho, habilitação dos candidatos aprovados nos cursos ofertados pelas unidades acadêmicas – Instituto de Ciências da Educação (Iced), Instituto de Saúde Coletiva (Isco) e Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef).

De 19 a 23 de junho, habilitação dos candidatos aprovados nos cursos ofertados pelas unidades acadêmicas – Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA) e Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII).

Nos demais campi regionais (Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, Óbidos e Oriximiná) a habilitação dos candidatos convocados em 1º chamada também ocorrerá em dois períodos, 12 a 16 e 19 a 23 de junho, de acordo com ordem alfabética, nos turnos da manhã (8h30 às 11h) e da tarde (14h30 às 17h), conforme descrito no anexo I do edital.

Confira o cronograma da Ufopa:

● 05/05/2023: Publicação do edital de habilitação da 1ª convocação do PSR/Ufopa 2023

● 08 a 31/05: Manifestação de interesse para a segunda chamada

● 27/06/2023: Publicação do edital com o resultado preliminar da habilitação

● 28/6 e 29/6/2023: Recurso da habilitação

● 04/07/2023: Publicação do edital com o resultado final da 1ª convocação

● 07/08/2023: Início das aulas (2023.1)