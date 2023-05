Ufopa convoca 1.345 aprovados no processo seletivo; confira a lista

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou nesta sexta-feira, 5, os nomes dos 1.345 classificados no Processo Seletivo Regular (PSR) 2023. Foram 5.329 inscritos concorrendo a uma das 1.410 vagas ofertadas nos 42 cursos de graduação em Santarém e em outros seis municípios do Oeste do Pará. Confira a lista dos aprovados aqui .

Os classificados devem ficar atentos aos locais e datas da habilitação – estabelecidos em edital específico, que pode ser acessado aqui – definida para o período de 12 a 23 de junho de 2023, quando devem ser entregues os documentos exigidos no PSR para efetivar o vínculo institucional.

O candidato não selecionado na primeira chamada deverá, obrigatoriamente, manifestar interesse para a próxima chamada, prevista para o período de 8 a 31 de maio, na página https://www.ufopa.edu.br/psr2023/. A manifestação de interesse não garante ao candidato vaga na Ufopa, mas, se ele deixar de fazer a confirmação no prazo estipulado, perderá o direito de concorrer às vagas remanescentes.

O início das aulas para os aprovados nesta chamada está previsto para 7 de agosto de 2023.

Sobre o PSR 2023

De todas as inscrições no PSR, 95,06% foram de candidatos paraenses, interessados em uma vaga na sede, em Santarém, ou em algum dos campi regionais: Itaituba, Monte Alegre, Alenquer, Juruti, Oriximiná e Óbidos. Além do Pará, a Ufopa recebeu inscrições dos estados do Amazonas, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. Na região paraense, Santarém foi o município que mais registrou inscrições, com 3.058, representando 55,79%, seguido de Alenquer (372), Oriximiná (309), Juruti (285), Óbidos (218); Monte Alegre (168); e Itaituba (140).

Quanto ao perfil, 86% dos aprovados são estudantes oriundos de escolas públicas (1.158), 112 são declarados pretos, 849 pardos, 170 brancos, 19 indígenas e 8 amarelos. Quanto ao gênero, o vestibular contou com maior número de inscritos do sexo feminino (789) do que do sexo masculino (556).

Entre os cursos mais concorridos no Campus Santarém estão: 1º Direito; 2º Farmácia; 3º Ciência da Computação; e 4º Agronomia. Já nos campi fora da sede: 1º Engenharia Civil, em Itaituba; 2º Administração, em Alenquer; e 3º Sistema de Informação, em Oriximiná.