Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ufopa divulga listão de aprovados do PSR 2026; saiba mais

Primeira chamada preenche 1.980 vagas em 59 cursos; Medicina lidera concorrência e habilitação ocorre entre 2 e 4 de fevereiro

O Liberal
fonte

Ufopa divulga listão de aprovados do PSR 2026. (Divulgação/ Ufopa)

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou, na quinta-feira (22), o listão dos aprovados na primeira chamada do Processo Seletivo Regular (PSR) 2026. Ao todo, foram ofertadas 2.014 vagas pelo PSR, além de 16 vagas remanescentes dos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ), totalizando 2.030 vagas distribuídas em 59 cursos de graduação. Desse total, 1.980 vagas foram preenchidas nesta primeira convocação. O PSR 2026 registrou 16.754 inscritos, sendo 11.131 mulheres e 5.623 homens. Entre os candidatos, 12.556 são oriundos de escolas públicas e 4.198 de escolas particulares.

Veja o listão dos aprovados aqui.

Cursos mais concorridos

Pelo segundo ano consecutivo, Medicina foi o curso mais concorrido do certame, com 6.613 inscrições. Das 34 vagas preenchidas, 26 foram ocupadas por candidatos da região, sendo 23 de Santarém, um de Itaituba e dois de Óbidos.

Entre os novos cursos ofertados pela Ufopa no PSR 2026, três figuraram entre os dez mais concorridos: Direito, no município de Óbidos, Letras Libras e Jornalismo, ambos em Santarém.

A maior relação candidato/vaga foi registrada em Medicina (Integral), em Santarém, com 191,56 candidatos por vaga. Em seguida aparecem Direito (Noturno), em Santarém, com 36,8; Farmácia (Integral), em Santarém, com 21,89; e Direito (Noturno), em Óbidos, com 14,06 candidatos por vaga.

Notas de corte

No PSR 2026, houve elevação da nota de corte na ampla concorrência. Em Medicina, a nota mínima foi de 934,44, superior à registrada em 2025, que foi de 927,04. Entre outros cursos mais disputados, as notas de corte foram: Direito/Santarém (867,57), Farmácia (802,51), Direito/Óbidos (749,71), Pedagogia (715,68), Ciência da Computação (825,14), Letras Libras (743,68), Agronomia (727,77), Sistemas de Informação (765,07) e Jornalismo (750,69).

Habilitação dos aprovados

A habilitação institucional é obrigatória para os candidatos classificados e consiste na apresentação presencial dos documentos exigidos para a efetivação do vínculo com a universidade. O não comparecimento implica eliminação do processo seletivo. A entrega da documentação ocorrerá de 2 a 4 de fevereiro, em horários e locais definidos no edital de convocação.

Candidatos classificados na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) deverão apresentar, no ato da habilitação, laudo de exame médico pericial da Ufopa. O agendamento da perícia deve ser solicitado por e-mail entre os dias 22 e 28 de janeiro de 2026, e a avaliação será realizada de 23 a 28 de janeiro.

Já os candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), classificados nas vagas destinadas aos grupos G1 e G5, devem participar do Procedimento de Heteroidentificação Complementar, que será realizado presencialmente no campus do curso nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026. O não comparecimento ou a não confirmação da autodeclaração resultará na eliminação do candidato, sem possibilidade de reclassificação.

Autodeclarados

A Ufopa divulgou nesta sexta-feira (23) edital de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) 2026 que se autodeclararam pretos ou pardos para a realização do procedimento presencial de heteroidentificação. A etapa é obrigatória para fins de preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais dos grupos G1 e G5 pelos candidatos que se declaram pretos ou pardos com renda inferir a um salário mínimo e/ou independentemente de renda que tenham estudado em escolas públicas. A heteroidentificação será feita de forma presencial nos dias 26 e 27 de janeiro na sede da Ufopa, em Santarém, e nos campi regionais de Óbidos, Oriximiná. Juruti, Monte Alegre, Alenquer, Itaituba e Rurópolis, conforme locais e horários definidos em anexo ao edital.

O procedimento de heteroidentificação consiste na verificação, por banca específica, da condição étnico-racial declarada pelo candidato, em conformidade com a Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023. A avaliação considera exclusivamente as características fenotípicas observáveis no momento da sessão, como cor da pele, textura do cabelo e traços faciais, para identificar se o candidato é reconhecido(a) socialmente como pessoa negra (preta ou parda).

A Ufopa alerta que é de responsabilidade exclusiva do candidato consultar a lista de convocados e comparecer ao local indicado, no dia e horário estabelecidos. O não comparecimento implica a eliminação do candidato da vaga conquistada no PSR 2026. Além disso, candidatos cuja autodeclaração não for confirmada pela banca deixarão de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais, embora possam permanecer concorrendo a outras modalidades de vagas, caso haja chamadas adicionais.

Manifestação de interesse

Os candidatos que não foram classificados na primeira chamada e desejam concorrer às vagas remanescentes devem manifestar interesse em participar da segunda convocação. O procedimento deve ser feito no endereço eletrônico https://psr2026.ufopa.edu.br/, no período de 23 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026. A manifestação não garante vaga, mas é obrigatória para continuar concorrendo.

Datas importantes

Agendamento da perícia médica: 22 a 28/01/2026

Realização da perícia médica: 23 a 28/01/2026

Bancas de heteroidentificação: 26 e 27/01/2026

Habilitação institucional (entrega de documentos): 02 a 04/02/2026

Manifestação de interesse: 23/01/2026 a 06/02/2026

Início das aulas do semestre 2026.1: 04/03/2026

As informações completas sobre concorrência, notas de corte e editais estão disponíveis na página oficial do PSR Unificado 2026 da Ufopa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ufopa divulga listão de aprovados do PSR 2026
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DEVOÇÃO

Capela Nossa Senhora de Lourdes celebra a padroeira com missas e procissão em Belém

A programação inicia na próxima quinta-feira (29) e seguirá até o dia 11 de fevereiro, com o tema “Nossa Senhora de Lourdes, modelo de obediência e serviço”.

23.01.26 17h05

PINTURA

Curso propõe imersão artística e emocional para mulheres

Mulheres aprendem técnicas de desenho e pintura sem a pressão de um resultado final

23.01.26 15h24

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

SAÚDE

Cofen reforça prescrição de antibióticos por enfermeiros e amplia acesso à saúde no Pará

Nova resolução oferece segurança jurídica e amplia acesso à saúde, diz presidente do Coren-PA, Antônio Marcos Freire

22.01.26 18h43

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

PS 2026

Quando sai o listão da UFPA? Universidade divulga preparativos; confira

A exemplo do ano passado, a UFPA mantém a opção da leitura presencial do listão pelas emissoras de rádios interessadas

20.01.26 18h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda