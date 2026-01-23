Ufopa divulga listão de aprovados do PSR 2026; saiba mais

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou, na quinta-feira (22), o listão dos aprovados na primeira chamada do Processo Seletivo Regular (PSR) 2026. Ao todo, foram ofertadas 2.014 vagas pelo PSR, além de 16 vagas remanescentes dos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ), totalizando 2.030 vagas distribuídas em 59 cursos de graduação. Desse total, 1.980 vagas foram preenchidas nesta primeira convocação. O PSR 2026 registrou 16.754 inscritos, sendo 11.131 mulheres e 5.623 homens. Entre os candidatos, 12.556 são oriundos de escolas públicas e 4.198 de escolas particulares.

Veja o listão dos aprovados aqui.

Cursos mais concorridos

Pelo segundo ano consecutivo, Medicina foi o curso mais concorrido do certame, com 6.613 inscrições. Das 34 vagas preenchidas, 26 foram ocupadas por candidatos da região, sendo 23 de Santarém, um de Itaituba e dois de Óbidos.

Entre os novos cursos ofertados pela Ufopa no PSR 2026, três figuraram entre os dez mais concorridos: Direito, no município de Óbidos, Letras Libras e Jornalismo, ambos em Santarém.

A maior relação candidato/vaga foi registrada em Medicina (Integral), em Santarém, com 191,56 candidatos por vaga. Em seguida aparecem Direito (Noturno), em Santarém, com 36,8; Farmácia (Integral), em Santarém, com 21,89; e Direito (Noturno), em Óbidos, com 14,06 candidatos por vaga.

Notas de corte

No PSR 2026, houve elevação da nota de corte na ampla concorrência. Em Medicina, a nota mínima foi de 934,44, superior à registrada em 2025, que foi de 927,04. Entre outros cursos mais disputados, as notas de corte foram: Direito/Santarém (867,57), Farmácia (802,51), Direito/Óbidos (749,71), Pedagogia (715,68), Ciência da Computação (825,14), Letras Libras (743,68), Agronomia (727,77), Sistemas de Informação (765,07) e Jornalismo (750,69).

Habilitação dos aprovados

A habilitação institucional é obrigatória para os candidatos classificados e consiste na apresentação presencial dos documentos exigidos para a efetivação do vínculo com a universidade. O não comparecimento implica eliminação do processo seletivo. A entrega da documentação ocorrerá de 2 a 4 de fevereiro, em horários e locais definidos no edital de convocação.

Candidatos classificados na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) deverão apresentar, no ato da habilitação, laudo de exame médico pericial da Ufopa. O agendamento da perícia deve ser solicitado por e-mail entre os dias 22 e 28 de janeiro de 2026, e a avaliação será realizada de 23 a 28 de janeiro.

Já os candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), classificados nas vagas destinadas aos grupos G1 e G5, devem participar do Procedimento de Heteroidentificação Complementar, que será realizado presencialmente no campus do curso nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026. O não comparecimento ou a não confirmação da autodeclaração resultará na eliminação do candidato, sem possibilidade de reclassificação.

Autodeclarados

A Ufopa divulgou nesta sexta-feira (23) edital de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) 2026 que se autodeclararam pretos ou pardos para a realização do procedimento presencial de heteroidentificação. A etapa é obrigatória para fins de preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais dos grupos G1 e G5 pelos candidatos que se declaram pretos ou pardos com renda inferir a um salário mínimo e/ou independentemente de renda que tenham estudado em escolas públicas. A heteroidentificação será feita de forma presencial nos dias 26 e 27 de janeiro na sede da Ufopa, em Santarém, e nos campi regionais de Óbidos, Oriximiná. Juruti, Monte Alegre, Alenquer, Itaituba e Rurópolis, conforme locais e horários definidos em anexo ao edital.

O procedimento de heteroidentificação consiste na verificação, por banca específica, da condição étnico-racial declarada pelo candidato, em conformidade com a Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023. A avaliação considera exclusivamente as características fenotípicas observáveis no momento da sessão, como cor da pele, textura do cabelo e traços faciais, para identificar se o candidato é reconhecido(a) socialmente como pessoa negra (preta ou parda).

A Ufopa alerta que é de responsabilidade exclusiva do candidato consultar a lista de convocados e comparecer ao local indicado, no dia e horário estabelecidos. O não comparecimento implica a eliminação do candidato da vaga conquistada no PSR 2026. Além disso, candidatos cuja autodeclaração não for confirmada pela banca deixarão de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais, embora possam permanecer concorrendo a outras modalidades de vagas, caso haja chamadas adicionais.

Manifestação de interesse

Os candidatos que não foram classificados na primeira chamada e desejam concorrer às vagas remanescentes devem manifestar interesse em participar da segunda convocação. O procedimento deve ser feito no endereço eletrônico https://psr2026.ufopa.edu.br/, no período de 23 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026. A manifestação não garante vaga, mas é obrigatória para continuar concorrendo.

Datas importantes

Agendamento da perícia médica: 22 a 28/01/2026

Realização da perícia médica: 23 a 28/01/2026

Bancas de heteroidentificação: 26 e 27/01/2026

Habilitação institucional (entrega de documentos): 02 a 04/02/2026

Manifestação de interesse: 23/01/2026 a 06/02/2026

Início das aulas do semestre 2026.1: 04/03/2026

As informações completas sobre concorrência, notas de corte e editais estão disponíveis na página oficial do PSR Unificado 2026 da Ufopa.