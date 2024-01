Ufopa abre Processo Seletivo Especial com 194 vagas para indígenas e quilombolas

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) anunciou a abertura do processo seletivo especial para candidatos indígenas (PSEI) e quilombolas (PSEQ) com 194 vagas para os cursos ofertados em Santarém e redondezas. As inscrições podem ser realizadas de 10 a 24 de janeiro por meio de formulário eletrônico, no site psei2024.ufopa.edu.br. Este endereço eletrônico estará disponível a partir do dia 10.

Para o processo seletivo destinado a candidatos indígenas serão duas etapas de seleção com caráter eliminatório, a primeira é aplicação da prova de redação em língua portuguesa e após a entrevista individual. Para os candidatos ao processo seletivo especial quilombola será aplicada uma prova objetiva e discursiva. Todas as provas serão aplicadas no dia 25 de fevereiro, com duração das 8h às 12h. De acordo com os editais, o resultado final com os nomes dos aprovados está previsto para ser divulgado a partir do dia 18 de abril.

O total das vagas será distribuído igualmente, sendo destinadas 97 para candidatos indígenas e 97 para quilombolas, em ambos os casos será priorizada a oferta de vagas para Santarém e as demais distribuídas nas outras regiões. Entre os campi regionais incluídos no processo estão os polos de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. A relação de distribuição dos cursos para cada região está disposta nos editais.